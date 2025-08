PMI de serviços do Brasil cai a 46,3 em julho, menor nível desde abril de 2021, diz S&P

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil caiu em julho a 46,3 pontos, o menor nível desde abril de 2021. Em junho, o indicador estava em 49,3 pontos. Leituras abaixo de 50 pontos sugerem contração da atividade. O PMI composto, que agrega dados do setor de serviços e da indústria, também recuou - de 48,7 para 46,6 pontos.

"Os resultados do PMI de julho indicaram ventos contrários preocupantes para o setor privado do Brasil", disse Pollyanna de Lima, diretora associada econômica da S&P Global Market Intelligence. "As empresas enfrentaram um ambiente particularmente desafiador, lutando com custos elevados de empréstimos, pressões inflacionárias persistentes e uma notável escassez de oportunidades de novos negócios. Essas dificuldades operacionais, agravadas pela incerteza em torno da eleição presidencial de 2026 e por problemas de fluxo de caixa, reduziram significativamente os níveis de confiança nos negócios", acrescentou.

Os dados mostraram que as empresas do setor de serviços registraram aumento de despesas operacionais atribuídos a custos maiores de materiais, impostos mais elevados e taxas de câmbio desfavoráveis. As empresas mencionaram ter pago mais por materiais de construção, eletricidade, alimentos, combustível e artigos de papelaria.