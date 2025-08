Premiê francês reforça proposta de cortes de gastos dizendo que são 'esforços suportáveis'

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, reforçou a presenças online para defender sua proposta orçamentária, que foi duramente criticada ao ser lançada no mês passado em virtude dos cortes propostos, que incluem a redução no número de feriados na França. "Nosso país enfrenta escolhas decisivas. Neste verão, sinto a necessidade de falar diretamente com cada um de vocês sobre a realidade da nossa situação e a direção que precisamos tomar", escreveu na rede social X, anunciando um programa diário no YouTube. A proposta visa reduzir os gastos públicos em 43,8 bilhões de euros.

Na primeira edição, publicada nesta terça, Bayrou afirmou: "estou tentando olhar nos seus olhos. Gostaria que fôssemos a geração que decide fazer os esforços necessários".

Segundo ele, os esforços propostos até o momento são "suportáveis".