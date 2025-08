Secovi-SP: mercado imobiliário em São Paulo cresce 6% em lançamentos e 9,6% nas vendas em junho

As vendas de imóveis dentro do programa habitacional na cidade de São Paulo cresceram 52% no acumulado dos últimos 12 meses até junho, chegando a 67,8 mil unidades. Com isso, o MCMV já responde por 60% das vendas totais (ante 50% um ano atrás).

No caso dos lançamentos, os projetos dentro do MCMV dispararam 48% nos últimos 12 meses, para 75,2 mil unidades. Eles representaram 61% do total de lançamentos (ante 51% um ano atrás).

Já no caso dos empreendimentos do setor de médio e alto padrão (que engloba unidades acima de R$ 500 mil), o desempenho foi mais discreto. As vendas nos últimos 12 meses subiram 3%, para 45,5 mil unidades, enquanto os lançamentos aumentaram 37%, para 49,0 mil unidades.

Os projetos do MCMV deslancharam desde que as novas regras do programa passaram a valer, em 2023, com redução dos juros e aumento dos subsídios e facilitação. Outra contribuição veio dos lançamentos de programas estaduais, com oferta de subsídios adicionais como entrada para aquisição da casa própria.

Neste ano, o governo federal ampliou a abrangência do MCMV para imóveis de até R$ 500 mil. Até então, ia até R$ 350 mil.

Por sua vez, os empreendimentos do setor de médio e alto padrão são financiados com linhas de mercado, com subida das taxas de juros nos últimos meses. Esse fator tem esfriado os negócios no segmento.