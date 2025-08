Sem sinal único externo e com ruídos políticos internos, taxas sobem nesta 3ª (5)

Na ponta mais longa da curva, o DI de janeiro de 2031 avançou de 13,57% ontem no ajuste para 13,65%. O DI de janeiro de 2033 também subiu, a 13,77%, vindo de 13,689% no ajuste de segunda.

Do lado político, nesta tarde, o presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que seu partido deve aderir à obstrução a votações no Congresso proposta pela oposição, como reação à prisão domiciliar de Bolsonaro. Ciro disse que conversou com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que também sinalizou a adesão. Também hoje, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, da mesma legenda, declarou que o partido adotou a "obstrução total" contra pautas da Câmara e do Senado, de acordo com o site da revista Veja.

Os partidos de oposição ao governo Lula impuseram a obstrução como forma de pressionar a cúpula do Congresso a votar o projeto de anistia, o pedido de impeachment de Moraes e o projeto que acaba com o foro privilegiado.

Segundo Ian Lima, gestor de renda fixa da Inter Asset, qualquer sinal de desalinhamento do Executivo com o Legislativo é negativo, o que tem impacto sobre os vértices intermediários e longos da curva. "Temos pautas importantes sendo votadas no Congresso. Embora as taxas tenham mostrado abertura pequena, houve uma piora na margem com essas notícias", disse Lima.

"Mas depois que as taxas fecham muito, esse tipo de movimento é normal. Alguns investidores realizam lucros", pondera o gestor, lembrando que as sessões mais recentes têm sido marcadas por recuo dos juros futuros - mais na esteira do alívio fornecido pelos rendimentos dos Treasuries do que devido a fatores domésticos.

No campo da ofensiva comercial dos EUA, o presidente Lula criticou hoje a postura do presidente Donald Trump, que poderia ter conversado com ele por telefone ou mesmo com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda não houve reação de Trump ao novo revés de Bolsonaro no Judiciário, algo que poderia ter acentuado a abertura dos juros no pregão de hoje.