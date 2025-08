Telecom Italia tem Ebitda de 1,084 bilhão de euros no 2º tri

A Telecom Italia registrou lucro total antes de juros, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) foi de 1,084 bilhão de euros no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 5,2% ante o mesmo período de 2024. O Ebitda doméstico do grupo italiano foi de 568 milhões de euros, um aumento de 5%. No Brasil, o Ebitda somou 520 milhões de euros, alta de 6,3% nas mesmas bases comparativas.

A receita totalizou 3,32 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, praticamente em linha com as estimativas de analistas de 3,33 bilhões de euros, de acordo com a FactSet. O resultado representou um crescimento de 2,6% ante a receita de 3,24 bilhões de euros do mesmo período de 2024.

A receita doméstica do conglomerado italiano foi de 2,30 bilhões de euros no segundo trimestre, enquanto o valor reportado no Brasil totalizou 1,03 bilhão de euros, o que representou expansão 1,6% e 4,7%, respectivamente, ante período similar de 2023.