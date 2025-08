Trump critica dados de trabalho, pressiona Fed e descarta Bessent como substituto de Powell

Segundo o republicano, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico dos EUA, Kevin Hasset, são candidatos "muito bons para o Fed". Trump afirmou que, além deles, outros dois candidatos estão sendo considerados para o BC americano, mas descartou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

"Bessent está fora da lista do Fed, ele quer permanecer onde está agora. Ele está realizando um ótimo trabalho no Tesouro", acrescentou. Para Trump, a renúncia da diretora do Fed Adriana Kugler "foi uma surpresa muito agradável".