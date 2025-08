AIG tem lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no 2º tri, em contraste com prejuízo anterior

A receita de subscrição da seguradora de US$ 626 milhões no trimestre representou um crescimento de 46% no comparativo anual. Os prêmios líquidos de seguros gerais no trimestre foram de US$ 6,9 bilhões, uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento de 1% em base comparável.

A empresa informou ainda que os encargos totais relacionados a catástrofes foram de US$ 170 milhões,

representando 2,9 pontos de sinistralidade, "refletindo a abordagem disciplinada para gerenciar a volatilidade", segundo comunicado.

As ações da AIG subiam 1,01% às 17h34 (de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York, após fecharem com ganho de 0,79% na sessão regular.