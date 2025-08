Aluguel residencial sobe 0,06% em julho, após alta de 1,02% em junho, revela FGV

No acumulado em 12 meses até julho, os aluguéis avançaram 4,22% em São Paulo, a maior aceleração entre as cidades pesquisadas, contra 2,97% até junho; 5,20% em Porto Alegre; 10,31% em Belo Horizonte; e recuou para variação de 4,64% no Rio de Janeiro, ante 5,93% acumulado até junho.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.