Apex quer tratar com governos locais nos EUA, dependentes de produtos do Brasil, diz Viana

Cerca de 44,6% das exportações brasileiras para os EUA estão fora da tarifa adicional de 50%. que pela previsão será aplicada unilateralmente pelo governo norte-americano hoje. Os produtos excluídos expressamente da ordem executiva dos Estados Unidos equivalem a US$ 18 bilhões.

O presidente da ApexBrasil também falou da contaminação política das negociações com os EUA, em referência aos aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) acusados de serem responsáveis pela incidência da tarifa contra produtos brasileiros. O deputado federal licenciado (PL-SP), Eduardo Bolsonaro, disse abertamente que busca atrapalhar as negociações.

Jorge Viana falou também do impacto para São Paulo com o tarifaço e disse que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), precisa escolher "se fica do lado do Brasil ou não"