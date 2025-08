Apple confirma investimento adicional de US$ 100 bi nos EUA com foco em cadeia de suprimento

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 6, um novo compromisso de US$ 100 bilhões com os Estados Unidos, em uma decisão que representa uma aceleração significativa de seu investimento, que agora totaliza US$ 600 bilhões nos próximos quatro anos, de acordo com comunicado da empresa.

O anúncio de investimento adicional já tinha sido antecipado pelo diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, mais cedo.

A Apple informou que o anúncio nesta quarta inclui o que denominou Programa de Manufatura Americana, dedicado a trazer ainda mais da cadeia de suprimentos e da manufatura avançada da companhia para os EUA.