Banco central da Índia mantém taxa básica de juros em 5,5% ao ano

O banco central da Índia (RBI) manteve a taxa básica de juros em 5,5% ao ano, em decisão unânime anunciada nesta quarta-feira, 6, e interrompeu um ciclo de três reduções consecutivas.

A leitura da autoridade monetária indiana é de que as incertezas geopolíticas tiveram um leve arrefecimento. "Tomamos medidas decisivas para apoiar o crescimento", afirmou o presidente do RBI, Sanjay Malhotra. As perspectivas de demanda externa, porém, permanecem incertas, sob impacto da política tarifária dos Estados Unidos.

A perspectiva para a inflação em 2025 e 2026 se tornou mais benigna, de acordo com Malhotra. O RBI projeta que a inflação subjacente provavelmente permanecerá moderada, acima de 4%, durante este ano.