Bolsas da Ásia fecham em alta comedida, após falas de Trump sobre tarifas

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,45%, a 3.633,99 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ganho de 0,74%, a 2.225,74 pontos.

Contrariando o viés positivo, o Taiex caiu 0,90% em Taiwan, a 23.447,36 pontos.

Trump disse ontem que os EUA estão perto de fechar um acordo comercial com a China e que se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, antes do fim do ano se um pacto for de fato selado.

Por outro lado, Trump afirmou também que anunciará tarifas sobre "semicondutores e chips na próxima semana ou depois" e ameaçou elevar ainda mais as tarifas sobre importações da Índia por causa das compras de petróleo russo pelo governo indiano.

Nesta madrugada, o BC indiano (RBI) decidiu manter seu juro básico em 5,5%, depois de cortá-lo três vezes seguidas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro dia seguido, com alta de 0,84% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.843,70 pontos.