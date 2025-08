Bolsas de NY fecham em alta com temporada de balanços e Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 6, recuperando parte das perdas da terça-feira. Em dia de agenda sem indicadores relevantes nos EUA, a atual temporada de balanços e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ficaram no centro das atenções.

O índice Dow Jones subiu 0,19%, fechando em 44.193,49 pontos. O S&P 500 avançou 0,73%, aos 6.345,08 pontos, enquanto o Nasdaq registrou alta de 1,21%, com 21.169,42 pontos.

O movimento no setor de tecnologia (+1,34%) foi ajudado pelo salto de mais de 5% das ações da Apple, após a Casa Branca anunciar que a empresa investirá mais US$ 100 bilhões para ampliar a produção doméstica, elevando seus compromissos de investimento no país a US$ 600 bilhões.