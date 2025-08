Comissão da Câmara aprova convite para encarregado de negócios dos EUA esclarecer tarifaço

Na sessão da CFT, o presidente do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG), defendeu explicações sobre "o porquê de os Estados Unidos estarem agindo dessa forma, sendo que eles têm superávit comercial com o Brasil".

Ainda não há data marcada para o comparecimento de Escobar. De acordo com Correia, há uma previsão de que o encarregado compareça no dia 13 ou no dia 20 de agosto, mas o colegiado ainda está alinhando a questão com a embaixada dos Estados Unidos.