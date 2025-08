Correção: Iguatemi tem lucro líquido ajustado de R$ 208,5 mi no 2º trimestre, salto de 95,7%

A receita líquida recorrente do grupo atingiu R$ 389,0 milhões, crescimento de 22,1%, com avanço em todas as suas áreas. A receita com locação de espaços a lojistas alcançou R$ 307,7 milhões, avanço de 22,6%, decorrente dos reajustes dos aluguéis e do aumento da ocupação dos shoppings.

A receita com estacionamento bateu em R$ 72,5 milhões, alta de 33,4%, com maior fluxo de veículos e subida dos tíquetes. Outro destaque foi a receita de varejo (lojas e comércio eletrônico) de R$ 53,1 milhões, subida de 39,5%. "Foi um trimestre muito bom em termos financeiros e operacionais, com a consolidação das participações adquiridas", acrescentou o vice-presidente.

Operacional

As vendas totais da rede atingiram R$ 6,3 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 27,4%, impulsionadas principalmente pela aquisição do Shopping Rio Sul meses atrás, e do Pátio Paulista e Higienópolis neste trimestre. As vendas no critério mesmas lojas aumentaram 12,1%, enquanto os aluguéis no critério mesmas lojas cresceram 10,4% (acima do IGP-M médio de 5%).

A ocupação média dos shoppings alcançou 96,4%, alta de 1,4 p.p. na comparação anual. E o custo de ocupação dos lojistas (medido como porcentual das vendas) baixou 0,3 p.p., para 10,5%. A inadimplência líquida dos lojistas foi de 0,3%.

"Nossos shoppings contam com uma requalificação contínua do mix e lojas fortes", citou Oliveira. "Além disso, o inverno ajudou. É uma época em que as pessoas procuram mais os shoppings e compram mais. Os varejistas foram bem".