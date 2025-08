Curtumes pedem negociação e medidas emergenciais contra impacto de tarifa

Na ocasião, os setores presentes solicitaram que o governo brasileiro mantenha as negociações com os Estados Unidos para tentar reverter a medida ou, ao menos, restabelecer a tarifa anterior de 10%. Além disso, entre os pedidos apresentados, destacam-se: realizar o pagamento imediato dos pedidos de ressarcimento de saldos credores de tributos federais (PIS/Cofins e IPI) já homologados pela Receita Federal e garantir compensações mais ágeis e previsíveis; ampliação do programa Reintegra, elevação de 3% nas alíquotas; criar linha de financiamento emergencial do BNDES, com juros de 1% a 4% a.a., específicas para capital de giro para empresas que tiverem exportações afetadas e suas cadeias produtivas; e reativar o Programa Seguro-Emprego (PSE) com aperfeiçoamento.