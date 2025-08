Dirigente do Fed diz considerar apropriado 2 cortes nas taxas de juros dos EUA neste ano

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, disse, em entrevista para a CNBC nesta quarta-feira, 6, considerar "apropriado" dois cortes nas taxas de juros ainda neste ano. "Pode ser apropriado, no curto prazo, começar a ajustar a taxa de juro", defendeu, ao mencionar que a economia americana está desacelerando e o BC dos EUA deve responder à situação. "Rever a tendência das taxas pode ser melhor do que esperar", pontuou.

Kashkari afirmou que os dirigentes do Fed não têm a resposta do impacto das tarifas na inflação no curto prazo e que essa é "a questão que importa".

"Não saberei a resposta sobre a inflação por um tempo, a clareza dos efeitos das tarifas pode demorar. Enquanto isso, os dados sobre a desaceleração são claros", disse ele.