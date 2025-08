Dólar e percepção de flexibilização no STF ajudam em leve recuo das taxas

A curva a termo mostrou leve redução das taxas, movimento observado desde o início da sessão, na segunda etapa do pregão desta quarta-feira, 6. Os vértices intermediários e longos chegaram a renovar mínimas por volta das 15h30 - quando o presidente Lula afirmou, em entrevista à Reuters, que não vai retaliar o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros, em vigor a partir de hoje.

Ao longo de todo o pregão, porém, agentes de mercado avaliam que outros fatores tiveram contribuição maior. São eles a queda firme do dólar ante o real, apostas reforçadas de corte de juros nos Estados Unidos já em setembro - o que dá maior margem ao Banco Central para iniciar um ciclo de afrouxamento monetário aqui -, e por fim, notícias que sinalizam alguma distensão no ambiente político doméstico, com indicações de que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve adotar postura menos hostil em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 oscilou de 14,906% no ajuste de ontem a mínima intradia de 14,900%. O DI para janeiro de 2027 passou de 14,156% no ajuste da véspera para 14,155%. O DI para janeiro de 2028 marcou 13,475%, de 13,471% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 13,404% no ajuste antecedente a 13,39%.