Dólar recua em linha com exterior e petróleo forte beneficia o real

O dólar recua ante o real na manhã desta quarta-feira, 6, após abrir perto da estabilidade. O mercado de câmbio se ajusta ao viés de baixa do dólar no exterior e a forte valorização do petróleo beneficia também a divisa brasileira.

Lá fora, há expectativas de início do ciclo de cortes de juros pelo Federal Reserve em setembro e falas de três dirigentes do BC americano são esperadas à tarde: Lisa Cook (diretora) e Susan Collins (Boston), às 15 horas; e Mary Daly (São Francisco), às 17h10.

Internamente, há cautela no pano de fundo dos negócios, com o início do tarifaço dos EUA ao Brasil e sem diálogo ainda entre o presidente americano, Donald Trump, e o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.