Embraer corrige erro contábil e registra lucro ajustado de R$ 675 milhões no 2º trimestre

A Embraer soltou no final da noite desta terça-feira, 5, um Fato Relevante no qual corrige um erro contábil que impactava diretamente o resultado final do segundo trimestre de 2025. Conforme o comunicado, ao invés de um prejuízo líquido ajustado de R$ 53,4 milhões, como reportado mais cedo, a empresa apurou lucro líquido ajustado de R$ 675 milhões.

Ainda segundo a Embraer, os ajustes referem-se à correção do valor reportado na linha Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, o que impactou, consequentemente, o valor reportado na linha Lucro (prejuízo) Líquido Ajustado.

O formulário de informações trimestrais (ITR), a apresentação realizada na conferência de resultados e o release de resultados ajustados foram devidamente reapresentados, destaca a empresa.