Galípolo diz que é 'essencial' avançar com PEC 65 para BC manter entregas como o Pix

O presidente do BC explicou que o gasto com tecnologia, hoje, está caminhando para atingir metade do orçamento da autarquia. Ele ponderou que até 70% do valor investido para gerar inovação - por exemplo, com a agenda evolutiva do Pix - continua sendo gasto depois, para dar manutenção aos sistemas. E negou que a aprovação da PEC possa levar a qualquer consequência negativa.

"Se inventa todo tipo de versão e narrativa maluca, quando, na verdade, o que a gente enxerga é o contrário: a gente precisa seguir avançando e garantir ao Banco Central que ele tenha um arcabouço legal, institucional, financeiro e orçamentário, para que ele possa suportar as inovações que ele produziu no sistema, e consiga continuar entregando o nível de excelência que ele entrega nos serviços para a população", disse. "Senão, a gente vai ter o orçamento do Banco Central espremido."