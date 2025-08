Galípolo: Pix bancarizou pessoas; com mais gente no sistema, uso de cartões cresce

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 6, que o sucesso "estrondoso" do Pix representa uma complementaridade importante de tecnologias para a inclusão financeira. "Têm se tentado apresentar o Pix em contraposição a outras tecnologias e não há isso. Não há rivalidade entre Pix e cartões, não tem um canibalizando o outro. O que vemos é que o Pix produziu bancarização. Com mais gente no sistema, o uso de cartões débito e crédito só cresce", enfatizou.

As declarações de Galípolo foram realizadas no Blockchain.RIO, evento focado em tecnologia blockchain e Web3, realizado no Rio de Janeiro.

Ele reforçou que os avanços obtidos com o Pix só ocorreram porque houve uma "corrida de bastão" dentro do Banco Central, em que um presidente passou suas entregas para outro.