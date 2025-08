Hassett sobre Fed: 'adoro meu trabalho, mas se presidente oferecer novo desafio, vou adorar'

Hassett pontuou que Trump está enviando cartas para empresas farmacêuticas com o objetivo de buscar a diminuição de preços de medicamentos e que os preços das importações diminuíram à medida que a administração republicana aumentou as tarifas. Segundo ele, no entanto, "não há informações sobre qualquer mudança no prazo de 7 de agosto para tarifas".

Ele também ressaltou a busca de Trump de fazer com que os dados sejam confiáveis e que não busca contratar "pessoas que lhe darão dados que o agradem". Hassett reafirmou que o presidente americano "está sério" sobre a paz entre Rússia e Ucrânia.