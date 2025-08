Lucro da ADM cai 55% no 2º trimestre, para US$ 219 milhões

A trading de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 219 milhões, ou US$ 0,45 por ação, no segundo trimestre deste ano, encerrado em 30 de junho, informou na terça-feira, 5, a companhia. O resultado representa recuo de 55% ante lucro de US$ 486 milhões, ou US$ 0,98 por ação, registrado um ano antes. Em termos ajustados, o lucro passou de US$ 1,03 para US$ 0,93 por ação. Analistas consultados pela FactSet estimavam lucro menor, de US$ 0,82 por ação. Já a receita da companhia diminuiu cerca de 4,9%, para US$ 21,166 bilhões, enquanto analistas esperavam um valor de US$ 22,03 bilhões.

A divisão de Serviços Agrícolas e Oleaginosas da companhia, que compra, transporta e processa soja e sementes, reportou receita de US$ 16,269 bilhões no segundo trimestre deste ano, abaixo dos US$ 17,333 bilhões registrados em igual período do ano passado. No segmento de Nutrição, que produz e vende proteínas, ingredientes e outros produtos à base de plantas, a receita subiu ligeiramente em igual comparação, de US$ 1,908 bilhão para US$ 1,993 bilhão. Já a Divisão de Soluções de Carboidratos registrou receita de US$ 2,792 bilhões, contra US$ 2,894 bilhões no segundo tri de 2024.

Segundo balanço, a ADM teve lucro operacional de US$ 830 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 10% ante o reportado em igual período do ano anterior. As perdas foram atribuídas ao segmento de Serviços Agrícolas e Oleaginosas, com lucro operacional de US$ 379 milhões (-17%), e de Soluções de Carboidratos, que registrou US$ 337 milhões (-6%). Já o segmento de Nutrição avançou 5%, somando US$ 114 milhões.