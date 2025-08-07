Alta em tarifas de importação pressiona inflação da construção no IGP-DI de julho, diz FGV

Como reflexo da elevação de tarifas de importação, a alta no custo do material de construção acelerou a inflação da construção no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao mesmo tempo, o custo da mão de obra permaneceu em alta significativa, embora com menos fôlego que no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,69% em junho para uma elevação de 0,91% em julho.

"O INCC subiu puxado pelo encarecimento de produtos de PVC, reflexo direto do aumento das tarifas de importação de resinas, destacando tubos, conexões e eletrodutos como os itens que mais pressionaram o índice da construção civil", justificou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.