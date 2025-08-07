Ânima: Lucro líquido cresce 18,9% no 2º trimestre para R$ 29,2 milhões

A receita líquida da empresa totalizou R$ 1,005 bilhão no segundo trimestre, alta de 2,9% frente ao apurado um ano antes. Nos seis primeiros meses do ano a receita da Ânima alcançou R$ 2,045 bilhões, elevação de 4,0%.

No primeiro semestre, a base total de alunos da Ânima era de 382,0 mil alunos, redução de 1,4% menor do que o observado um ano antes.

A dívida líquida ajustada da empresa ficou em R$ 3,005 bilhões, montante 5,3% maior do que o observado um ano antes. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 2,66 vezes, redução de 0,1 vez em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Por outro lado, a empresa viu crescimento no tíquete médio de suas três divisões de negócios. No ensino acadêmico, o valor era de R$ 875, cifra 4,1% maior do que a observada um ano antes. Na modalidade de Ensino a Distância (EaD) o tíquete era de R$ 246, alta de 8,1% e na Inspiralli, voltada para a área da saúde, o valor era de R$ 9,905 mil, alta de 4,3%.

Segundo o vice-presidente de Finanças da Ânima, Atila Simões da Cunha, essa ligeira redução na quantidade de alunos, com aumento no tíquete médio, faz parte da estratégia da empresa de qualificar sua base de alunos para perseguir crescimento sustentável. "Cria condições para que a companhia volte a crescer dando mais resultados que é o que está acontecendo em 2025", explicou.