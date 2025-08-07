ANP vai abrir consulta prévia por 45 dias sobre transparência de preços dos combustíveis

O primeiro era o da manutenção do formato atual: recebimento de dados via pesquisa de preços e sistema de movimentação de produtos da agência; o segundo se refere ao envio automatizado de dados pelos agentes regulados; o terceiro seria a consulta direta à base de dados das Secretarias de Fazenda dos estados; e o quarto e último, a consulta direta à base de dados das Secretarias de Fazenda mediante autorização pelo agente regulado.

"A partir das vantagens, desvantagens e impactos de cada cenário, foi selecionada como melhor opção regulatória a consulta direta à base de dados das Secretarias de Fazenda autorizada pelo agente regulado", informou a agência.

Para chegar a essa opção, foram considerados exemplos nacionais e internacionais já consolidados. No Brasil, há precedentes de compartilhamento obrigatório de dados fiscais de agentes regulados com agências reguladoras nos setores de mineração e transporte terrestre. A medida também foi adotada no Chile, Austrália, Argentina e Portugal.

"A alteração sugerida trará melhoria na estrutura de obtenção de dados pela ANP e representa um avanço para os próprios agentes regulados. Ao viabilizar uma fiscalização mais precisa, a medida contribuirá para a redução de fraudes e práticas irregulares, promovendo um ambiente concorrencial mais equilibrado e transparente", explicou.

Após a realização da consulta prévia, o relatório final será submetido à aprovação da diretoria da ANP e, caso seja confirmada a necessidade de alterações regulatórias, será elaborada uma minuta que passará por consulta e audiência públicas.