Assaí tem lucro de R$ 264 milhões no 2º tri, avanço é de 60% ante o 2º tri de 2024

O Assaí reportou lucro líquido de R$ 264 milhões no segundo trimestre de 2025, expansão de 60% na comparação com igual período do ano anterior. O desempenho foi impulsionado, segundo a empresa, pela maturação das lojas abertas nos últimos anos, crescimento das vendas e disciplina na gestão de despesas, mesmo em um cenário de juros elevados.

A receita líquida cresceu 6,3% no trimestre, para R$ 19 bilhões, puxada pelo avanço de 4,6% nas vendas mesmas lojas e pela contribuição de unidades inauguradas nos últimos 12 meses. O Ebitda ajustado somou R$ 1 bilhão, alta de 11,8% na comparação anual, com margem Ebitda de 5,7%, o melhor desempenho para um segundo trimestre desde 2021.

Sem inaugurações no primeiro semestre, o plano de expansão prevê a abertura de dez novas lojas em 2025, sendo que a primeira delas está prevista para este mês.