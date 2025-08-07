BC do México reduz juros em 25 pontos-base, a 7,75%, e deixa porta aberta a mais cortes

O banco central do México (Banxico) decidiu cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75% ao ano. A decisão, segundo comunicado da autoridade monetária, não foi unânime - quatro votaram pela redução e um votou pela manutenção dos juros.

O Banxico indicou que pode avaliar "cortes adicionais" adiante, sempre que compatíveis com a trajetória necessária para levar a inflação à meta, evitando se comprometer com uma trajetória para a política monetária.

O banco justificou a decisão de relaxar a política com base na avaliação do atual panorama inflacionário, na fraqueza da atividade econômica e nos possíveis impactos de mudanças nas políticas comerciais globais, com as tarifas dos EUA.