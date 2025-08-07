Bolsas da Europa sobem majoritariamente, com balanços positivos e à espera do BoE

Da temporada de balanços, a Maersk era destaque positivo, com alta de 2,8% em Copenhague, após a gigante dinamarquesa de transporte marítimo superar expectativas de lucro e receita no segundo trimestre e elevar suas projeções para 2025.

Já em Frankfurt, a seguradora alemã Allianz saltava quase 6%, depois de lucrar mais que o esperado e reafirmar seu guidance anual.

Logo mais, o BoE deverá cortar seu juro básico em 25 pontos-base, segundo analistas, em meio a sinais de esfriamento do mercado de trabalho e desaceleração do avanço dos salários no Reino Unido.

O apetite por risco predomina na Europa apesar de as chamadas tarifas "recíprocas" dos EUA terem entrado em vigor hoje, com comemoração do presidente Donald Trump em sua rede social, a Truth Social.

Ontem, a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, deixou Washington sem avanços em negociações para reduzir a tarifa de 39% imposta pelos EUA, segundo fonte ouvida pela Bloomberg.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha caiu 1,9% na comparação mensal de junho, bem mais do que o esperado.