Bolsas de NY fecham sem sinal único, com tarifas, balanços e Fed; Nasdaq renova recorde

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta quinta-feira, 7, com o Nasdaq avançando e renovando recorde, acompanhando a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A temporada de balanços prossegue no país, enquanto as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) são observadas. Nesta quinta, o dirigente Raphael Bostic reforçou cautela sobre a possibilidade de novos cortes de juros pela autoridade. Além disso, Trump escolheu o atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, para ocupar o cargo de diretor no Conselho do Fed no lugar de Adriana Kugler.

O índice Dow Jones caiu 0,57%, fechando em 43.968,64 pontos. O S&P 500 recuou 0,08%, aos 6.340,00 pontos, enquanto o Nasdaq registrou alta de 0,35%, com 21.242,70 pontos.

Trump intensificou suas ameaças tarifárias mais uma vez, dobrando a tarifa sobre produtos indianos para 50% e mirando uma tarifa de 100% sobre as importações de semicondutores. Embora ele tenha afirmado que as taxas não se aplicariam a empresas que tenham feito investimentos ou se comprometido a construir e investir nos EUA, não foram fornecidos mais detalhes sobre o plano. A reação do mercado até agora tem sido relativamente moderada, avalia o UBS. As ações do ADR da taiwanesa TSCM subiram 4,86%.