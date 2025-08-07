Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto originário da Medida Provisória 1296/2025, que institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), com o objetivo de acelerar as análises de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o projeto, o programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única, sem ultrapassagem de dezembro de 2026.

A matéria havia sido publicada pelo governo em 15 de abril e foi aprovada pela comissão mista do Congresso Nacional em 15 de julho.