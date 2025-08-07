Casas Bahia agora tem novo dono: a gestora Mapa Capital, com 85,5% da empresa

Ao mesmo tempo, buscou reduzir estoques e voltou ao marketing tradicional, com campanhas como o "Dedicação total a você", usada por décadas pela empresa. Lançou também a plataforma CasasBahia Ads, investiu no aplicativo e em novos formatos de lojas.

A conversão da dívida em ações é considerado mais um passo nessa recuperação. Segundo a varejista, o movimento fortalece sua estrutura de capital e representa um "passo estratégico" dentro do seu plano de transformação. "Isso deve contribuir para a redução relevante do custo financeiro, especialmente no atual cenário macroeconômico", disse o presidente do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin, ao Estadão/Broadcast.

A Mapa Capital comprou a dívida dos dois principais credores, Bradesco e Banco do Brasil e conseguiu manter as linhas de crédito com os bancos, para conseguir ganhar fôlego e tentar voltar a crescer. A Mapa é especializada em assessoria financeira, reestruturação de dívidas, assessoria a fusões e aquisições e compra de participação em empresas, como na Plascar, fabricante de equipamentos plásticos para a indústria automobilística.

Com a transação, outros acionistas da rede de varejo, grupo que inclui a família do fundador Samuel Klein, perderam participação. Como mostrou o Estadão/Broadcast, o acionista Michel Klein, dono de 3,8% do capital da empresa, teria a intenção de voltar ao conselho do grupo em 2026 e buscava apoio dos demais acionistas. A dúvida entre analistas é como a Mapa vai se relacionar com ele.

Procurada, a gestora não se pronunciou.