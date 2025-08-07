Cecafé e Abics intensificam negociações para reverter tarifa dos EUA sobre café brasileiro

Entidades do setor cafeeiro brasileiro se manifestaram, na quarta-feira, 6, contra a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às importações do produto do Brasil, classificada como um desafio "sem precedentes" para a competitividade do produto no mercado norte-americano. A tarifa, que entrou em vigor na quarta-feira, 6, causou reações do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), que têm buscado diálogo com autoridades norte-americanas e brasileiras para tentar reverter a medida.

O Cecafé informou que está atuando em conjunto com a National Coffee Association (NCA), traders, importadoras e redes de cafeteria dos EUA, além de manter o governo brasileiro informado.

A entidade trabalha para que o café brasileiro seja incluído "em uma lista norte-americana de isenção da taxação", justificando que se trata de um produto não cultivado em escala nos EUA, que são os maiores consumidores mundiais da bebida. "Absorvem mais de 24 milhões de sacas ao ano", ressaltou, na nota, o diretor-geral Marcos Matos.