Cinco dirigentes do BoE votaram por corte de juro; 4 defenderam manutenção da taxa

Cinco dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês) do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) votaram pelo corte da taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4%, nesta quinta-feira, segundo comunicado do BoE.

Dissidentes, Megan Greene, Clare Lombardelli, Catherine Mann e Huw Pill defenderam que o juro básico fosse mantido em 4,25%.

Alan Taylor, por sua vez, inicialmente propôs um corte mais agressivo, de 50 pontos-base, a 3,75%, mas acabou apoiando a redução para 4% em uma segunda rodada de votação, algo que nunca havia ocorrido na história do BoE.