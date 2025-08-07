Dasa fará fusão entre as marcas Salomão Zoppi e Delboni Auriemo

O Grupo Dasa integrará as 11 unidades de diagnósticos da rede Salomão Zoppi à Delboni Auriemo, formando uma rede com 36 unidades no Estado de São Paulo, com foco principalmente na saúde da mulher. Somadas, as duas marcas fazem mais de 280 mil exames mensalmente.

A mudança começará em setembro pela unidade de Osasco, na Grande São Paulo, e deve ser concluída até o início de 2026. Segundo o vice-presidente de Atendimento e Experiência do Cliente da Dasa, Roberto Cury, o foco principal não é buscar eficiência e redução de custos, mas potencializar os atributos das marcas. "O principal objetivo e estratégia é o reposicionamento de ambas", disse.