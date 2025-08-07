Diretor do BC recomenda que se tenha paciência para ver juros fazerem efeito

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Nilton David, recomendou nesta quinta-feira, 7, que se tenha paciência para ver o juro fazer efeito. "Esse foi primeiro Copom sem alta", disse ao se referir ao ciclo de alta da Selic e à mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a Selic nos atuais 15% ao ano.

Nilton participou, em São Paulo, de evento sobre política monetária organizado pela Porto Seguro Asset.

O diretor reconhece que houve sinais, ainda que incipientes, de alteração nas expectativas de inflação, mas ponderou que a queda da inflação implícita significa que agentes notam compromisso do BC com a meta. Mesmo porque, de acordo com ele, é unânime no Copom o desconforto com as medianas do Focus acima da meta.