Dólar cai e fecha a R$ 5,42 com menor tensão comercial e aposta em corte de juros nos EUA

O dólar se firmou em baixa à tarde logo após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descarta a possibilidade de promover quebra de patentes em retaliação ao tarifaço do presidente americano, Donald Trump.

"É mais um sinal de distensão das tensões comerciais. A reação do câmbio é a mesma da fala de Lula ontem", afirma o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, em referência ao fato de o presidente ter dito, em entrevista à Reuters, que não pretende taxar produtos americanos.

Já as mínimas perto do fechamento vieram com a perda de força do índice DXY (referência do desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes), que chegou a tocar o campo negativo após Trump anunciar a indicação de Stephen Miran para diretora no Conselho Federal do Fed, em substituição a Adriana Kugler, que renunciou ao cargo.

Operadores ressaltaram que a liquidez foi bastante reduzida, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais sujeita a transações pontuais. Principal termômetro do apetite por liquidez, o contrato de dólar futuro para setembro apresentou giro fraco, abaixo de US$ 11 bilhões.

No fim da manhã, o dólar ensaiou uma leve alta, com máxima a R$ 5,4762, em meio à informação da Bloomberg de que o diretor do Fed Christopher Waller seria o favorito para substituir Jerome Powell na presidência da instituição, em vez do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett.

O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, afirma que a apreciação recente do real se dá em linha com o ambiente externo, com certa "estabilidade global" após a definição do nível de tarifas americanas para a maioria dos países.