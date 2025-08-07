Dólar oscila pouco de olho em China, tarifas e corte de juro do BoE e por Fed à frente

Nos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que US$ 300 bilhões é "um bom começo" para uma estimativa anual de receita tarifária e projetou que, para 2026, o valor pode ser ainda maior, em entrevista para a MSNBC, nesta manhã. "Os acordos comerciais estão, em grande parte, feitos", ressaltou.

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, "está em grande conflito e deve renunciar imediatamente", em postagem na Truth Social há pouco. "Não há outra solução para este problema", acrescentou.

No Brasil, o IGP-DI caiu 0,07% em julho, segundo a FGV, após recuar 1,80% em junho. O resultado veio acima das expectativas do mercado, cuja mediana projetava uma queda de 0,15%. O índice acumula queda de 1,82% no ano e alta de 2,91% em 12 meses.

Diante da ameaça de tarifas adicionais dos Estados Unidos a países que compram petróleo e seus derivados da Rússia, o ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates disse que o importado pelo Brasil é perfeitamente substituível.

No setor corporativo, a Airlink e a Azorra finalizaram um acordo de leasing para 10 jatos Embraer E195-E2.