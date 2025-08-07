Eletrobras reverte lucro e tem prejuízo de R$ 1,325 bilhão no 2º trimestre

A Eletrobras registrou prejuízo líquido de R$ 1,325 bilhão no segundo trimestre deste ano, revertendo lucro líquido de R$ 1,743 bilhão em relação ao reportado em igual período de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, ao aumento no prejuízo foi de 274,7%.

Já o resultado ajustado foi de lucro de R$ 1,47 bilhão, alta de 43,3% em relação ao verificado no segundo trimestre de 2024. De janeiro a março, o resultado líquido ajustado resultou em prejuízo de R$ 80 milhões.

Ainda no segundo trimestre, a Eletrobras apresentou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de R$ 1,26 bilhão, diminuição de 71,6% frente ao observado em etapa equivalente de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, houve redução de 70,8%.