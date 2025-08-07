Embaixador do Brasil na Índia diz que tarifas dos EUA aproximam os dois países

Após a visita oficial, no dia 8 de julho, do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a Brasília, uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Índia está prevista, segundo o embaixador, para o início do ano que vem. Na quarta-feira, 6, em entrevista à Reuters, Lula disse que pretende viajar para a Índia junto com uma delegação de empresários para fazer negócios. O embaixador brasileiro disse não ter conhecimento se os preparativos para a visita já estão em curso.

O diplomata disse que, em menos de dois anos, a Índia recebeu 73 missões comerciais do Brasil, com destaque para comitivas de empresas com negócios ou interesses nos setores de energia, agricultura, defesa, farmacêuticos e digitalização, incluindo inteligência artificial.

"Eu acho que no momento em que os dois países enfrentam tarifas tão altas dos EUA, é normal que eles busquem alternativas em parceiros confiáveis, em parceiros com os quais têm relações muito longas e em que as comunidades empresariais e as agências de Estado já se conhecem", afirmou Nóbrega.

A meta, anunciada por Lula, é triplicar a corrente do comércio bilateral (soma de exportações e importações), que somou US$ 12 bilhões no ano passado. Conforme o embaixador brasileiro, o crescimento "substancial" dos investimentos da Índia no Brasil deve apoiar este objetivo. "Neste momento, temos que olhar mais para o fluxo de investimentos, nos dois sentidos, do que para a balança comercial. A balança comercial vai refletir esse boom de investimentos um pouco mais adiante", comentou Nóbrega.

