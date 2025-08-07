Energia e jogos lotéricos aceleram inflação ao consumidor no IGP-DI de julho, afirma FGV

Os aumentos na tarifa de eletricidade residencial (2,73%) e nos jogos lotéricos (13,26%) aceleraram a inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 7. Outras pressões relevantes partiram de passagem aérea (4,59%), aluguel residencial (0,74%) e condomínio residencial (1,04%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) saiu de uma alta de 0,16% em junho para uma elevação de 0,37% em julho.

"Os preços ao consumidor foram impactados, principalmente, pelos reajustes nos jogos lotéricos e pelas tarifas de energia elétrica", reforçou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.