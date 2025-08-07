Fleury: lucro líquido soma R$ 152,3 milhões no 2º trimestre

A rede de diagnósticos Fleury obteve lucro líquido de R$ 152,3 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 12,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano até junho, o lucro da companhia totalizou R$ 331,6 milhões, redução de 2,9%, considerando a mesma base de comparação.

O resultado reflete o efeito do calendário, pela maior quantidade de feriados prolongados em relação ao segundo trimestre de 2024, o que implica em menor fluxo de pacientes e quantidade de exames. Além disso, os dados apresentados em igual período do ano passado carregavam o efeito não-recorrente de uma demanda maior por exames toxicológicos.

Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 532,1 milhões, crescimento de 1,9%. No acumulado do ano até junho, o Ebitda do Fleury alcançou R$ 1,079 bilhão, aumento de 3,9%.