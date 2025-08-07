Fundos de investimento têm captação líquida de R$ 16,7 bi em julho, mostra Anbima

Dentro da categoria de renda fixa, os fundos do tipo Duração Livre Crédito Livre (que podem alocar mais de 20% da carteira em títulos de crédito de médio e alto risco, no Brasil ou no exterior) continuam a concentrar os maiores aportes, com captação líquida positiva de R$ 14,6 bilhões.

Já na ponta negativa, os fundos de ações lideraram as retiradas no mês, com saída líquida de R$ 5 bilhões, o maior volume entre todas as categorias e posição que vinha até então sendo ocupada pelos multimercados. Apesar disso, o montante é inferior ao registrado em junho, quando os resgates líquidos somaram R$ 6 bilhões.

Os multimercados, por sua vez, tiveram saídas líquidas de R$ 1,1 bilhão em julho, frente aos R$ 7,3 bilhões do mês anterior, indicando uma desaceleração nos resgates. No acumulado do ano, no entanto, essa categoria ainda lidera em retiradas, com captação líquida negativa de R$ 75,9 bilhões.

Nos fundos de ações, os do tipo livre (que não seguem uma estratégia específica) concentraram as maiores saídas líquidas em julho, de R$ 3,2 bilhões. Entre os multimercados, os do tipo macro lideraram os resgates, com saídas de R$ 1,8 bilhão.

Entre os demais tipos de veículo, os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) tiveram captação líquida de R$ 2,7 bilhões. Os fundos de investimento em participações (FIPs) registraram entradas líquidas de R$ 268,1 milhões, enquanto nos fundos cambiais a captação líquida totalizou R$ 149,3 milhões. Já os fundos de previdência tiveram saldo positivo de R$ 40,4 milhões. Por outro lado, os fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) apresentaram resgates líquidos de R$ 1,5 bilhão.