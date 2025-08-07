IBGE: comércio se recuperou da pandemia e aumentou número de ocupados em 3,5%, a 10,5 milhões

O comércio se recuperou após o período da pandemia de covid-19, registrando 10,5 milhões de pessoas empregadas em 2023, um aumento de 3,5% ante 2019, ano que antecedeu a crise sanitária no Brasil. No mesmo intervalo, o número de empresas que comercializam pela internet cresceu 97,6%, chegando a 3,7 mil. As informações fazem parte da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2023, divulgada nesta quinta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A PAC verificou também que o setor de comércio alcançou receita operacional líquida de R$ 7,1 trilhões e valor adicionado bruto de R$ 1,2 trilhão em 2023. Os salários, retiradas e outras remunerações somaram R$ 352,7 bilhões. O número de empresas alcançou 1,5 milhão, com 1,7 milhão de unidades locais - ou seja, contando filiais.

A PAC, que coleta dados de empresas predominantemente comerciais em todo o Brasil, entrevistou 80 mil delas nesta edição. A pesquisa abrange três segmentos principais: comércio de veículos, peças e motocicletas; comércio por atacado; e comércio varejista; e 22 grupos de atividades.