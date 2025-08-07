Ibovespa opera em alta firme com exterior e balanços positivos

O Índice Bovespa opera em alta firme desde a abertura dos negócios nesta quinta-feira, 7, e superou a resistência dos 135 mil, chegando a colocar em teste a dos 136 mil pontos. A valorização do principal índice da B3 é atribuída pelos analistas a fatores internos e externos, como o bom humor com balanços corporativos e a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que beneficia os mercados de risco como um todo.

"Em continuidade do que vimos ontem, temos recuperação do índice, apesar do cenário ainda incerto e volátil. Pelo menos por ora, os mercados observam o lado positivo do balanço de riscos, com balanços positivos, dólar enfraquecido e expectativa de redução de juros nos EUA", disse Bruna Sene, analista de renda variável da Rico.

De acordo com Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, a perspectiva de corte dos juros nos Estados Unidos prevalece nos mercados internacionais, mesmo que o ambiente de incertezas não tenha se dissipado. "A economia americana está sofrendo em termos de atividade econômica, como mostrou o payroll, que veio fraco. E os EUA preferem lidar com inflação do que com recessão técnica. Nesse ambiente, a ferramenta do CME Group mostra que a probabilidade de corte já na reunião do Fed de setembro é de 91%. Ou seja, o corte é dado como certo", afirma.