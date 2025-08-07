IGP-DI de julho cai 0,07%, ante queda de 1,80% em junho, revela FGV

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve uma redução de 0,34% em julho, ante um recuo de 2,72% em junho. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,37% em julho, após aumento de 0,16% em junho. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,91% em julho, depois da alta de 0,69% em junho.

O período de coleta de preços para o índice de julho foi do dia 1º ao dia 31 do mês.

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de julho subiu 0,33%, após a elevação de 0,32% registrada em junho. O núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. Ainda de acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 2,95% no ano e aumento de 4,55% em 12 meses.