Inadimplência das famílias sobe a 30,0% em julho, maior nível desde setembro de 2023, diz CNC

A proporção de consumidores com contas em atraso subiu de 29,5% em junho para 30,0% em julho, maior patamar desde setembro de 2023, quando essa fatia somava 30,2%. Um ano antes, em julho de 2024, a proporção de famílias inadimplentes era de 28,8%.

A fatia de consumidores que afirmaram não ter condições de pagar dívidas vencidas, ou seja, que permaneceriam inadimplentes, subiu de 12,5% em junho para 12,7% em julho. Essa parcela era de 11,9% em julho de 2024.

Segundo a CNC, os resultados emitem um alerta de que famílias de renda baixa e média têm enfrentado mais dificuldades no pagamento de contas.

"O aumento do número de famílias que já não conseguem pagar suas dívidas e a estagnação do endividamento indicam que os brasileiros estão no limite da capacidade de contrair novas dívidas. A redução dos prazos mostra um uso cada vez mais defensivo do crédito. Esse comportamento exige atenção das autoridades para que se evite uma estagnação no comércio e nos serviços", avaliou o presidente da CNC, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Apesar do avanço no endividamento e na inadimplência, houve melhora da percepção do endividamento: a proporção de pessoas que se consideram "muito endividadas" desceu de 15,9% em junho para 15,5% em julho. Houve ainda manutenção da tendência de redução dos prazos firmados para os pagamentos, pelo sétimo mês consecutivo: o porcentual de famílias comprometidas com dívidas por mais de um ano desceu de 32,2% em junho para 31,5% em julho, menor nível desde fevereiro de 2024, quando estava em 30,9%. Por outro lado, houve aumento do comprometimento da renda com dívidas por até seis meses, "mostrando que o endividamento está sendo cada vez mais de curto prazo".

O total de famílias com mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas caiu de 19,2% em junho para 18,9% em julho. A parcela média da renda comprometida com dívidas encolheu de 29,6% em junho para 29,4% em julho.