Lojas Renner tem lucro líquido de R$ 404 mi no 2º tri, alta é de 28,4% ante 1 ano antes

A Lojas Renner registrou lucro líquido de R$ 404,5 milhões no segundo trimestre deste ano, resultado 28,4% superior ao obtido em igual período de 2024. O avanço reflete a combinação de forte desempenho no varejo de moda, melhora na rentabilidade e contribuição crescente da operação financeira da Realize CFI.

A receita líquida do varejo, por sua vez, somou R$ 3,6 bilhões no trimestre, alta de 18,5% na comparação anual. Enquanto a receita de vestuário subiu 20%, totalizando R$ 3,2 bilhões.

A varejista destacou que a performance foi beneficiada por temperaturas mais favoráveis neste inverno, com destaque para datas comemorativas como Dia das Mães e Dia dos Namorados, além de maior participação de itens vendidos a preço cheio. "Esses ajustes repassaram o efeito da inflação nos custos e garantiram o adequado posicionamento da marca", afirmou a empresa em release de resultados.