Magazine Luiza tem prejuízo de R$ 24,4 milhões no 2º trimestre

Já a receita líquida do período foi de R$ 9,13 bilhões, com leve alta de 1,4% sobre o segundo trimestre de 2024.

As vendas totais do Magalu somaram R$ 15,3 bilhões, uma redução anual de 0,6%, com contribuição de R$ 4,7 bilhões das lojas físicas e R$ 10,6 bilhões do e-commerce, que inclui as operações com estoque próprio (1P) e marketplace (3P).

Apesar de uma leve retração no comércio eletrônico total (-2,1%), as vendas com estoque próprio cresceram 0,8%, com destaque para as categorias de produtos com ticket médio acima de R$ 1.000. Já o marketplace apresentou queda de 6,4%, mas aumentou a penetração do serviço de fulfillment para 27% dos pedidos.

A companhia encerrou o trimestre com R$ 8 bilhões em caixa total e geração operacional de R$ 597 milhões. O desempenho foi favorecido pela gestão eficiente de estoques e avanços no capital de giro.

Entre os destaques do trimestre, o MagaluAds teve crescimento de 66% nas receitas, impulsionado por novos formatos de anúncios e melhora nas métricas de performance. "A Magalu Cloud ultrapassou a marca de mil clientes externos e já responde por 40% da demanda interna do grupo", afirmou a companhia.

A Luizacred também teve contribuição relevante, com lucro líquido de R$ 102 milhões e retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado de 19,5%. A carteira de crédito somou R$ 20 bilhões no fim do trimestre, com queda nas taxas de inadimplência.